Bayern bevestigt: "Maken werk van de komst van een rechtsachter"

Bayern München maakt werk van een nieuwe rechtsachter. Dat hebben ze bij de club nou ook officieel bevestigd.

Sergino Dest wordt al langere tijd gelinkt aan een transfer naar Bayern München, maar ook Barcelona toont verregaande interesse.

Bij Bayern München zijn ze echter al in verregaande gesprekken met de Amerikaanse Nederlander. Dat gaf Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van de club, aan.

"Het is bekend dat we momenteel werken aan de komst van een rechtsachter", waarmee Rummenigge waarschijnlijk doelt op Dest. Iemand die we als back-up kunnen gebruiken voor Pavard."