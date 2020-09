Marc Wilmots wordt genoemd als nieuwe trainer bij zijn ex-club

Marc Wilmots is momenteel een vrije trainer en de ex-bondscoach staat wel open voor een nieuwe uitdaging.

Mogelijk keert Marc Wilmots terug naar zijn oude club, Schalke 04. Die kregen op de openingsspeeldag een zware 8-0 pandoering om de oren tegen Bayern München. Genoeg voor Bild om de toekomst van trainer David Wagner in vraag te stellen.

De Duitser stond vorig seizoen al ter discussie en ook toen werd Marc Wilmots genoemd als vervanger. De voormalige bondscoach voerde zelfs al gesprekken met de club, maar die hield het vertrouwen in Wagner.

Nochtans had die geen enkele van de laatste 15 competitiewedstrijden weten te winnen met Schalke 04. Volgens Bild moet er in de volgende wedstrijd tegen Werder Bremen gewonnen worden of vliegt Wagner op straat.