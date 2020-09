Code rood in de defensie, maar voorin doet Waasland-Beveren het een stuk beter dan vorig jaar (en beter dan 12 eersteklassers)

De competitie begon dan wel goed voor Waasland-Beveren, nadien belandde het al snel in een neerwaartse spiraal. Niet makkelijk om daaruit te geraken, al lijkt het over meer wapens te beschikken dan vorig seizoen.

Het grote probleem bij Waasland-Beveren dit seizoen is dat het veel te gemakkelijk goals slikt. Gemiddeld drie per wedstrijd, dat zijn er achttien in totaal. Zelfs Moeskroen slikte er tien minder. Ook de nieuwe eigenaars hebben dat gezien en ondertussen zijn er al twee defensieve versterkingen neergestreken op de Freethiel: rechtsachter Serge Leuko en verdedigende middenvelder Melvin Sitti.

Vorig jaar was de defensie ook al een pijnpunt voor de Waaslanders (60 tegendoelpunten op 29 matchen), maar toen was er ook een gigantisch scoringsprobleem. Op dat vlak is er wél verbetering zichtbaar.

Nu al straffere topschutter

Daan Heymans mag op speeldag 7 de Gouden Stier op zijn rug dragen. Hij tekende tegen Anderlecht voor zijn vijfde competitietreffer. Dat zijn er nu al meer dan het topschuttersduo van vorig seizoen. Stefan Milosevic en Tuur Dierckx scoorden toen allebei drie goals.

Met Heymans, Joseph Efford en Alessandro Albanese is er toch kwaliteit bijgekomen in het aanvallende compartiment. Die laatste twee hebben allebei drie assists achter hun naam staan, de Amerikaanse aanvaller ook al een goal.

Waasland-Beveren scoorde na zes matchen negen goals. Vorig seizoen werd die negende treffer pas in de elfde (!) wedstrijd gescoord en had het na 29 matchen veruit de slechtste aanval met een totaal van 21 goals. Er zijn overigens maar vier team die tot dusver meer dan negen keer gescoord hebben...

Ze weten dus waar het schoentje wringt aan de Freethiel...