Eden Hazard traint opnieuw met de bal

Goed nieuws vanuit Madrid. Daar is Eden Hazard weer beginnen trainen met bal.

Bij Real Madrid gaan ze dit seizoen heel voorzichtig met sterspeler Eden Hazard om. Een seizoen zoals het vorige willen ze ten alle kosten vermijden en dus springen ze voorzichtig om met de gevoelige enkel van Hazard.

Nadat de Rode Duivel de voorbije weken in het krachthonk van Real Madrid doorbracht, is hij nu weer op het veld te zien. Daar heeft Hazard de trainingen met bal weer hervat. Hazard was ook te zien in een partijtje op training met de spelers die zondag niet in actie kwamen tegen Real Sociedad.

Hazard werkt momenteel nog een conditionele achterstand weg en zal de komende weken rustig gebracht worden. Hij trainde wel pijnvrij en dat blijft voor Real Madrid het belangrijkste.