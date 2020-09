Opvallend: middenvelder van Cercle Brugge geschorst voor volgende week na 5 gele kaarten in 6 wedstrijden

Cercle Brugge maakte op de zesde speeldag indruk tegen STVV. Ze haalden het met 3-0 van de Limburgers. Omolo moest tevreden zijn met een invalbeurt, maar volgende week zal hij niet in de selectie zitten door een schorsing.

Cercle Brugge zal het in de derby tegen Club Brugge zonder Johanna Omolo moeten doen. De middenvelder heeft tegen STVV zijn vijfde gele kaart gepakt in zes wedstrijden. Daardoor is Omolo geschorst en zal hij er op de volgende speeldag niet bij zijn.

Zo is Omolo de eerste speler dit seizoen die geelgeschorst is. Makhtar Gueye van KV Oostende en Joachim Van Damme van KV Mechelen hebben allebei voorlopig vier gele kaarten dit seizoen en staan daarmee op de tweede plaats.