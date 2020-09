Domme fout zorgt ervoor dat Roma met 3-0 verliest van Hellas Verona

De eerste wedstrijd van het seizoen was voor Roma al niet zo goed geëindigd aangezien er scoreloos gelijk werd gespeeld tegen Hellas Verona. Maar een week later is de conclusie extra zuur want voor de groene tafel verliezen ze met 3-0.

De reden is een domme, administratieve fout bij AS Roma. Middenvelder Amadou Diawara startte op het middenveld bij de Romeinen maar stond niet op de officiële spelerslijst die Roma had doorgestuurd. Ontzettend vreemd aangezien Diawara vorig seizoen ook al bij Roma speelde. Maar toen moest de speler uit Guinee niet officieel geregistreerd worden omdat hij nog geen 23 jaar was. Nu hij dat wel is, waren ze dat bij de club vergeten. Bij Hellas Verona waren ze echter attent en dienden ze klacht in waardoor Roma de wedstrijd met 3-0 verliest. Ze kunnen nog wel in beroep gaan.