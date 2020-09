Zaakwaarnemer Gareth Bale spuwt gal over Real Madrid: "Ze zouden de grond moeten kussen waar hij over loopt"

Geen Gareth Bale meer bij Real Madrid. De Welshman keerde terug naar Tottenham, op zoek naar weer wat spelplezier. Zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett spuwt zijn gal over hoe de Spaanse media en Real Madrid met Bale zijn omgegaan.

Barnett is ervan overtuigd dat de Spaanse media campagnes tegen Gareth Bale hebben opgezet. "De Spaanse media schreven constant slecht over Bale. Hij sprak zogezegd geen Spaans, maar dat doet hij wel. Hij zou meer van golf houden dan van voetbal, ik kan je zeggen dat hij dolgraag voetbalt."

"Er was geen respect uit naar Bale, die zoveel voor de club heeft betekend. Ze zouden de grond moeten kussen waar hij op loopt. Hij kreeg daar niet het respect dat hij verdient. Het was al langer duidelijk dat zijn carrière bij Real Madrid voorbij was", aldus de zaakwaarnemer.

Bale zou maar een moeizame relatie hebben gehad met de fans, maar ook met Zinedine Zidane. "Wat de fans hebben gedaan, dat is een schande. En de club heeft daar op geen enkele manier bij geholpen. Zijn relatie met de trainer was een verschil in persoonlijkheid en het feit dat hij geen steun voelde. Dat was een groot probleem voor Gareth."

Een terugkeer lijkt alleszins niet meer aan de orde, ook al is Bale nog steeds eigendom van Real Madrid. "Ik hoop dat de club er niet aan denkt om hem nadien nog terug te halen. Ik hoop dat hij hier zo goed presteert, dat Tottenham hem definitief inlijft. Maar aangezien hij nog eigendom is van Real Madrid, wil ik de club niet al te slecht praten. Jullie zullen het wel lezen in mijn boek na zijn carrière."