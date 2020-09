Beerschot hoopt tegen 2025 nieuw stadion te hebben: "Al wordt afscheid moeilijk"

Beerschot heeft grote plannen voor de uitbouw van de club. Vooral ook voor de infrastructuur. Tegen 2025 hopen ze een nieuwe voetbaltempel te hebben gebouwd.

Die zou aan Petroleum Zuid moeten komen. Het Olympisch Stadion voldoet qua infrastructuur en opbrengsten niet aan de ambities van de club. "Al zal een afscheid van het Olympisch Stadion sowieso heel emotioneel worden", aldus Sven Van den Abbeele, directeur communicatie van de club, bij S/V Magazine.

"Petroleum Zuid is ideaal: het is amper anderhalve kilometer verderop, dus we blijven verbonden aan het Kiel, er zijn daar mogelijkheden genoeg en het is vlot bereikbaar."

Als dat niet lukt, wordt een grondige renovatie van het Kiel overwogen. Daar zijn de uitbreidingsmogelijkheden wel beperkt en het ligt midden in een woonwijk.