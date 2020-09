'Real Madrid laat zich ringeloren en ziet Mbappé naar Engelse grootmacht vertrekken'

Real Madrid flirt al seizoenenlang met Kylian Mbappé. Maar het zou wel eens kunnen dat de Spaanse grootmacht te lang heeft gewacht. Liverpool FC is namelijk onder de Madrileense duiven aan het schieten.

Volgens de Engelse media zijn de onderhandelingen tussen Liverpool FC en Kylian Mbappé al een tijdje bezig. Het lijkt zelfs dat er een akkoord in de maak is. Bij Real Madrid zullen ze het niet graag zien gebeuren.

Een eventuele transfer staat in dat geval pas volgende zomer op de agenda. Mbappé gaat na deze voetbaljaargang zijn laatste contractjaar in bij PSG. Door pas volgende zomer in actie te schieten kan de transferprijs naar beneden gehaald worden.