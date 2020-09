Hoogdag voor supporters van Lokeren-Temse: nieuw verhaal start vandaag met eerste competitiewedstrijd

Het is vandaag een speciale dag voor de supporters van Lokeren-Temse. In de tweede amateurklasse speelt de club vanavond haar eerste wedstrijd van het seizoen. Ze nemen het thuis op tegen Racing Club Harelbeke.

Vanavond komt Lokeren-Temse voor de eerste keer in actie in de tweede amateurklasse. De club zal het thuis opnemen tegen Racing Club Harelbeke. Een speciale dag voor de supporters, want Lokeren-Temse begint zo aan haar nieuw verhaal.

Het wordt onder meer uitkijken naar Gil Van Moerzeke. De aanvaller is gebleven na het faillissement van Sporting Lokeren en zal zich maar al te graag willen tonen dit seizoen. Ook naar Yassin Ben Omar wordt het uitkijken, want de aanvallende middenvelder kwam deze zomer over van Waasland-Beveren en hij maakte heel wat indruk in de voorbereiding en de bekerwedstrijden.