Mario Götze staat voor opvallende terugkeer naar Bayern München

Mario Götze staat voor en wel heel opvallende transfer. De Duitse middenvelder kan namelijk terugkeren naar Bayern München.

Van 2013 tot 2016 was Götze al actief voor de club, maar veel goede herinneringen zal hij daar niet aan overgehouden hebben. Hij werd met enorm hoge verwachtingen gehaald, maar bezweek onder de druk en keerde terug naar Borussia Dortmund.

Daar hoopte Götze het spelplezier terug te vinden, maar ook bij Dortmund kwam hij niet meer uit de verf. Ooit stond hij te boek als een van de grootste talenten ter wereld, maar op zijn 28ste liet Dortmund hem transfervrij gaan.

Nu zou Götze voor een opvallende terugkeer staan, want volgens Bild wil Hansi Flick de transfervrij middenvelder graag aan zijn kern toevoegen. De twee kennen elkaar maar al te goed van bij de nationale ploeg van Duitsland, waarvoor Götze de winnende treffer maakte in de WK-finale tegen Argentinië in 2014.

Het bestuur van Bayern München zou de transfer voorlopig tegenhouden, aangezien Götze niet meer in de bovenste schuif ligt bij de fans. Götze zelf ziet een terugkeer dan wel weer zitten. "Ik wil heel graag de Champions League winnen."