Europees proefproject met supporters gaat van start, maar wat gebeurt er op het veld?

Woensdagavond staat de UEFA Supercup op het programma. Een duel tussen Champions League-winnaar Bayern München en Europa League-winnaar FC Sevilla. Een Europese wedstrijd mét publiek.

De wedstrijd wordt gespeeld in Hongarije, meerbepaald in de Puskas Arena in Boedapest. In het stadion kunnen zo'n 67.000 supporters maar de deur wordt opengezet voor 15.000 fans. Het is de eerste Europese wedstrijd waar opnieuw supporters bij zijn sinds de start van de coronacrisis. Internationaal kwam daar wel wat kritiek op omdat het coronavirus opnieuw sterk aan het aanwakkeren is.

Opstellingen

Bij Bayern München zijn er wel wat wijzigingen in de opstelling tegenover de gewonnen Champions League-finale tegen PSG. Pavard en Lucas Hernandez komen op de backs. Kimmich schuift op van de rechtsachter naar centraal op het middenveld na de verkoopv van Thiago. Bovendien start ook nieuwe aankoop Leroy Sane. Kingsley Coman scoorde nog in de finale maar zou thuisgebleven zijn in quarantaine.

Bij Sevilla zijn er twee wijzigingen in de ploeg tegenover de gewonnen Europa League-finale tegen Inter Milan. Escudero en Rakitic komen in de ploeg voor de verkochte Reguilon en Banega. In de aanval staat de Nederlander De Jong, hij was in de finale nog goed voor twee doelpunten.