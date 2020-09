"Had oogcontact en toen wist ik dat ik moest lopen": Duitse tandem zorgt voor lichtpuntje bij AA Gent

Op zoek naar lichtpuntjes in de zure nederlaag van KAA Gent tegen Dynamo Kiev? Dan komen we snel uit bij de Duitse bromance tussen Dorsch en Kleindienst, die ook een eerste doelpunt opleverde voor de spits.

Dorsch was de voorbije wedstrijden goed voor twee doelpunten, nu was hij assistgever van dienst. Zijn corner werd door landgenoot Tim Kleindienst binnengekopt. De twee kennen elkaar natuurlijk goed, ook vorig seizoen speelden ze al samen - toen bij Hoffenheim in de Duitse tweede Bundesliga.

"Ik ken zijn manier van schieten natuurlijk, dus dat is makkelijk voor mij", aldus Kleindienst over de corner en het doelpunt. "Ik wist waar de bal zou vallen. We hadden even oogcontact en toen wist ik dat ik moest beginnen lopen om op de juiste plek te staan."

Dubbele trainerswissel

"Ik ken hem uiteraard heel goed en het is extra leuk dat net hij me mijn eerste doelpunt kan aanbieden. Maar ik voel me goed in Gent, iedereen heeft me goed geholpen en het was niet moeilijk om me in te passen. Het was belangrijk mijn eerste te maken voor Gent, ik hoop nu te zijn vertrokken."

Toch waren het geen makkelijke eerste weken voor de Duitse aanvaller: "Het was lastig voor iedereen, ook met de twee trainerswissels. We gaan nu gewoon verder werken en gaan voor resultaten zoals in de voorbije wedstrijden. Ik wil het team graag helpen, ook al moet ik dan hard werken."

"En als het moet, dan is dat vanop de flank ook ja", aldus nog de Duitser. "Als ik mag kiezen, dan sta ik natuurlijk liever centraal. Maar ik wil graag mijn steentje bijdragen en ook meeverdedigen als het nodig is. Daarom was Gent misschien in me geïnteresseerd."