BREAKING: Jess Thorup is maand na zijn ontslag bij Gent alweer aan de slag in België

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel. Jess Thorup is de nieuwe trainer van KRC Genk.

Een dikke maand na zijn ontslag bij KAA Gent heeft Jess Thorup al onderdak gevonden bij een nieuwe Belgische club. De 50-jarige Deen tekende donderdag een contract bij KRC Genk tot 2023. Welkom Jess Thorup!

💪🤝🔵⚪️🇩🇰



👉 https://t.co/exqp0D9L3U#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/wtAmwxBC17 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) September 24, 2020 Genk moest op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer nadat het vorige week Hannes Wolf aan de kant had geschoven. De Duitser werd niet meer in staat geacht om na een mindere seizoensstart voor een kentering te zorgen. Thorup dus wel. Hij lag de voorbije week in balans met Frank Vercauteren om de T1 van Genk te worden. Vrijdag wordt Thorup officieel voorgesteld bij de Limburgers. Zijn eerste opdracht wacht maandag. Dan ontvangt Genk KV Oostende in de Luminus Arena. Meteen een eerste afspraak met de eigen aanhang...