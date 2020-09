Kevin-Prince Boateng moet de club van Silvio Berlusconi mee naar de Serie A loodsen

De carrière van Kevin-Prince Boateng neemt de ene verrassende wending na de andere. Zo belandde hij in de eerste helft van 2019 nog in de spits bij FC Barcelona. Straks is de broer van Bayern-speler Jerôme te bewonderen in de Serie B.

Na dat half jaartje bij FC Barcelona kocht Fiorentina hem over van Sassuolo om na een half seizoen al weer uitgeleend te worden aan Besiktas. Ook voor een paar maanden. Het ziet er bovendien naar uit dat hij ook voor Fiorentina zijn laatste match al gespeeld heeft. Een deal met tweedeklasser AC Monza is zo goed als rond, weet Gianluca Di Marzio. De Ghanese aanvaller/aanvallende middenvelder moet de club van eigenaar Silvio Berlusconi en diens broer en voorzitter Paolo Berlusconi mee aan promotie naar de Serie A helpen. Vorig jaar dwong de club rechtstreekse promotie af door kampioen te worden in de Serie C (groep A). Il @ACMonza sempre più da @SerieA: arriva @KPBofficial dalla @acffiorentina 😱#calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 24, 2020