Nóg een sterkhouder valt uit, KAA Gent houdt hart opnieuw vast: "Meestal ziet dat er niet goed uit"

"Als je in de hoek zit waar de klappen vallen ...", vatte Wim De Decker het een beetje samen dat er ook wel wat pech mee gemoeid is bij AA Gent. Opnieuw moeten ze zich zorgen maken over een sterkhouder.

Het zijn al weken geweest voor de Buffalo's, naast de twee trainerswissels dan. Nieuwkomer Nurio Fortuna was in het begin van het seizoen weken buiten strijd, Vadis Odjidja is na een knieblessure en een positieve coronatest nog niet helemaal op topniveau. "Ik heb een risico genomen door te starten, meer dan een uur zat er niet in", gaf die mee na de 1-2 nederlaag tegen Dynamo Kiev.

Afgelopen weekend viel ook nog Sven Kums uit, waardoor hij het treffen met de club uit Oekraïne moest missen - hij zat zelfs niet op de bank. En na een halfuurtje viel Yaremchuk uit, vermoedelijk met een hamstringblessure.

Veel werk voor medische staf

"Ik hoop voor Roman dat de blessure meevalt, maar als je in zo’n match zo snel het veld moet verlaten zonder dat er een contact is, dan ziet dat er meestal niet goed uit. Onze ziekenboeg of medische staf heeft al veel werk gehad dit seizoen", aldus Wim De Decker over de nieuwe blessure.

"Als je in de hoek zit waar de klappen vallen ... Maar goed: Tim Kleindienst heeft het goed gedaan als invaller. Hij deed het voortreffelijk, niet enkel omdat hij scoorde. Maar het geluk staat niet aan onze zijde momenteel."