Romelu Lukaku zat enorm diep na de verloren Europese finale en is klaar om terug te slaan: "Vier dagen niet gepraat"

2020 was het jaar van 'net niet' voor Inter Milaan en Romelu Lukaku, maar komend weekend begint er een nieuw seizoen voor de Nerazzurri. En Lukaku kennende zal hij uit die ereplaatsen alleen maar kracht putten...

Net niet in de Serie A (vicekampioen), net niet in de Europa League (ee goal en een own-goal in de verloren finale) en niet niet in de Coppa Italia (halve finale). Die recente 'tegenslagen' geven Romelu Lukaku alleen maar meer moed om dit seizoen nog beter te doen en wel met een trofee aan de haal te gaan.

"Vier dagen lang heb ik niet gesproken. Het was moeilijk. Tot ik wakker werd en de dingen in perspectief kon zetten", blikt Romelu Lukaku in Gazzetta dello Sport terug op de dagen na de verloren finale tegen Sevilla.

"Ik ben strijdvaardig. Verliezen overkomt iedereen, maar je moet er iets uit leren. Je kan alleen maar beter worden door af te zien", was de Rode Duivel strijdlustig. De tegenstanders in de Serie A, komende zaterdag is dat Fiorentina, zijn bij deze gewaarschuwd.