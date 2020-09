Bayern München slaat een illuster record van Real Madrid aan diggelen na zege tegen Sevilla

Bayern München won donderdagavond met de supercup al zijn vierde trofee van het seizoen. De Duitse gigant vreet de concurrentie met huid en haar op, zowel in eigen land als in Europa.

De overwinning in de finale tegen Sevilla was ook goed voor een record. Het was namelijk de 23ste opeenvolgende zege voor FC Hollywood. De Beierse trein vertrok op 16 februari van dit jaar tegen Keulen en blijft maar voortdenderen.

Het vorige record stond op naam van Real Madrid, dat 22 opeenvolgende zeges liet noteren in 2014 onder succescoach Carlo Ancelotti.