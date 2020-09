Gareth Bale trok zich weinig aan van criticasters: "Ik heb dat leren plaatsen"

Gareth Bale heeft Real Madrid eindelijk kunnen verlaten. Voor de voormalige duurste speler ter wereld komt er zo een einde aan een moeilijk periode.

In Engeland wordt hij op handen gedragen, in Spanje boorden ze hem constant de grond in. Bale zal blij zijn dat hij terug is in Engeland. Al geeft de Welshman zelf aan Sky Sports aan dat hij ermee heeft leren omgaan.

"Ik heb geen dingen waar ik spijt van heb bij Real Madrid. Ik wou gewoon voetballen en alles wat er over mij gezegd werd, daar heb ik geen controle over. Ik heb een andere culuur leren kennen als persoon, maar ook als voetballer."

"Ik werd vaak uitgefloten, maar ik heb dat leren plaatsen. Je moet dat niet te serieus nemen en niet aan je hart laten komen. Het enige wat ik kon doen was mijn best."