Lionel Messi en Pep Guardiola hadden gesprek van vier uur lang over transfer naar Manchester City: "Voor 100 miljoen euro was hij nu een speler van City"

Lionel Messi zal nog zeker een jaartje langer speler van Barcelona blijven. De Argentijn wou weg, maar werd tegengehouden door het Barcelona-bestuur.

Lionel Messi diende een officieel transferverzoek in, maar Barcelona hield vast aan de transferclausule van 700 miljoen euro. Logischerwijs was er dan ook geen enkele club die geïnteresseerd was om dat bedrag op tafel te leggen.

Toch waren er gesprekken gaande tussen Lionel Messi en Pep Guardiola. Hoe vergevorderd die gesprekken waren is nog niet bekend. Maar verschillende Spaanse bronnen bevestigen aan ESPN dat de twee wel vier uur lang telefoneerden.

Andere bronnen geven dan weer aan dat een transfer onvermijdbaar was geweest als Barcelona niet had vastgehouden aan de transferclausule. "Als Barcelona 100 tot 120 miljoen euro had gevraagd, dan was Messi nu een speler van Manchester City."

Messi gaat nu zijn laatste contractjaar in, maar het is nog maar de vraag of een dan 34-jarige Messi nog fit genoeg zal zijn om in de Premier League aan de slag te gaan.