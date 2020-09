Kompany moet het doen met wat hij voor handen heeft en eerste basisplaats lonkt voor nieuweling: "Veel keuze heb ik niet"

Vincent Kompany heeft niet zoveel opties meer om zijn ploeg samen te stellen. In de verdediging, middenveld en aanval zal hij moeten aanpassen door de recente coronagevallen.

Wie speelt er in de verdediging. Kompany heeft er nog vier over: Vranjes, Luckassen, Sardella en Kana. "Als ik Sardella of Kana moet zetten, zal ik dat met alle vertrouwen doen. Vranjes en Luckassen zijn onze meest ervaren jongens en daar geloof ik ook in", aldus de T1 van paars-wit.

Op het middenveld moet hij Trebel en Vlap missen. Verschaeren is ook geen optie. Dus zal hij waarschijnlijk Kana op het middenveld nodig hebben. Ook Amuzu en Bakkali zijn twijfelachtig met een verkoudheid, dus wordt het ook daar puzzelen. "Ik ga niet klagen, het is de realiteit van de situatie."

Mustapha Bundu kan zijn eerste basisplaats krijgen om toch iets meer kracht en ervaring in het elftal te brengen. "Op een gegeven moment heb ik geen keuze meer. Mous heeft een paar goeie weken achter de rug. Hij is een optie."