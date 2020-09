OFFICIEEL: Turkse topclub haalt overbodige Aly Samatta weg bij Aston Villa

Het zat er al een tijdje aan te komen en na de komst van Ollie Watkins was het voor Aly Samatta over en uit bij Aston Villa. Nu trekt de Tanzaniaan naar Turkije.

Gisteren las u HIER al dat Samatta onderweg was naar Turkije en ondertussen is de transfer ook al officieel gemaakt. Fenerbahce huurt Samatta voor een seizoen van Aston Villa.

Na enkele uitstekende jaren in de Jupiler Pro League, waarin hij kampioen werd met Genk en 76 doelpunten maakte in 191 wedstrijden, versierde Samatta een toptransfer naar de Engelse Premier League.

Samatta werd de eerste Tanzaniaan ooit die erin slaagde een wedstrijd te spelen in de Premier League. Maar lang duurde het avontuur niet, want na negen maanden en amper twee doelpunten is Samatta alweer weg.

Bij Fenerbahce hoopt Samatta nu weer te kunnen tonen waarom Aston Villa in januari nog 10,5 miljoen voor hem betaalde. Fenerbahce heeft een aankoopoptie van 6,5 miljoen euro in het contract opgenomen.

Ailemize hoş geldin Samatta ! 💛💙 pic.twitter.com/0vy0NAuUTF — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 25, 2020