Ex-Genkie is na negen maanden alweer weg bij Premier League-club

Het klonk allemaal zo mooi. Genk-topschutter Ally Samatta ging zijn droom beleven in de Premier League, maar het draaide allemaal anders uit. Negen maanden na zijn transfer naar Aston Villa is hij al onderweg naar de Turkse competitie.

Samatta is momenteel in Istanboel om er voor Fenerbahçe te gaan tekenen. Samatta tekende in januari een contract bij Aston Villa en Genk kreeg tien miljoen euro. Hij speelde 17 matchen in de Premier League, maar scoorde slechts één keer.

Villa haalde met Ollie Watkins een nieuwe spits en Samatta mocht vertrekken. De Turkse topclub geeft hem een nieuwe kans.