Flater tegen Liverpool kost Kepa basisplaats bij Chelsea, Lampard kiest tevens nieuwe kapitein

Geen Kepa Arrizabalaga bij Chelsea in het duel tegen West Bromwich. De Spaanse doelman ging stevig in de fout tegen Liverpool op de vorige speeldag, dat kost hem nu zijn plaats tussen de palen.

Kepa is nog steeds de duurste doelman ter wereld. Hij verkaste in 2018 van Athletic Bilbao naar Chelsea voor zo'n 75 miljoen euro. Maar zijn dagen bij Chelsea lijken stilaan geteld. Hij pakt nog wel uit met goede reddingen, maar moet zich net zoals zijn Manchester United-collega David De Gea vaak omdraaien vanwege een flater. Zo zal de 38-jarige Willy Caballero tussen de palen staan tegen West Bromwich.

Nog opvallend: Thiago Silva maakt zijn eerste minuten in de Premier League bij Chelsea. Hij is ook meteen kapitein. De 36-jarige Braziliaan kwam transfervrij over van PSG en is natuurlijk een leidersfiguur centraal in de defensie.

Verder zullen ook aanwinsten Werner en Havertz opnieuw in de basis staan. Ook Christensen, die tegen Liverpool nog rood kreeg, start bij Chelsea.