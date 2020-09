🎥 Wat een match: Belg raakt drie keer de lat, penalty nadat laatste fluitsignaal klonk beslist wedstrijd

Brighton&Hove speelde zaterdagnamiddag tegen Manchester United. Ze kwamen ook op voorsprong, maar daarna hield pech hen van meer goals. Pech voor een Belg...

Leandro Trossard raakte in de eerste wedstrijd tegen Chelsea al eens de paal, maar dat was nog maar een voorsmaakje. Tegen Manchester United zag hij maar liefst drie schoten tegen het doelhout belanden. Meer nog: drie keer tegen de lat! Serieuze pechvogel!

Brighton leek in de slotfase toch nog een punt uit de brand te gaan slepen dankzij een goal van March nadat Dunk en Rashford United op voorsprong brachten. Maar nadat de match al was afgeloften kregen de bezoekers nog een penalty. Bruno Fernandes zette die om, maar er is veel om over na te kaarten...

March and Trossard have successfully ruined this game with badluck — dannyy (@danny_gooner) September 26, 2020