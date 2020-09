Luis Suarez bij zijn nieuwe club: "Wil hier strijden om titels"

Luis Suarez werd voorgesteld bij zijn nieuwe club en de Uruguayaan is blij om bij zijn nieuwe club te zijn.

"Ik ken Antoine Griezmann en Diego Godin goed en zij konden mij niets dan goeds vertellen over deze club. Na een gesprek met de coach groeide de wens in mij om voor deze club te spelen", legt Suarez zijn keuze uit.

"Ik ben naar hier gekomen om mee te strijden om titels. Ik ga er alles aan doen om daarbij te helpen. Ze hebben de laatste jaren getoond dat ze in staat zijn tot het einde mee te doen."

Van het tiki-takavoetbal van Barcelona naar het fysiekere spel van Atlético Madrid. Suarez zal zich moeten aanpassen aan het spel. "Een speler kan de filosofie van een club niet veranderen, ik zal me dus moeten aanpassen. ik verwacht geen problemen, want ik heb dat in het verleden ook al moeten doen."