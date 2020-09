Het gaat snel voor jonge, Belgische doelman van PSV: meteen doorgeschoven naar A-kern

Het gaat bijzonder snel voor de talentvolle Maxime Delanghe. De jonge, Belgische doelman van PSV sluit definitief aan bij de A-kern.

De belofteinternational was nog maar net doorgestroom vanuit de jeugd naar Jong PSV, waar hij voor het eerst mocht proeven van competitievoetbal. Maar Delanghe maakt zoveel indruk dat trainer Roger Schmidt heeft besloten hem definitief bij de A-kern te halen.

Maxime heeft zich in de voorbije weken uitstekend gepresenteerd en is toe aan deze volgende stap”, vertelt technisch manager John de Jong op de clubwebsite.

"Maxime maakt een goede ontwikkeling door en daar belonen we hem voor. Het is een groot talent en we gaan de weerstand dit seizoen verhogen door hem in de Keuken Kampioen Divisie te laten spelen en bij de A-selectie te laten trainen. We proberen hem zo stap voor stap klaar te stomen voor het grote werk", aldus de Jong.