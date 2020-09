Luis Suarez schittert meteen met 2 doelpunten en 1 assist in glansrijke overwinning Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft meteen uitgehaald in haar eerste wedstrijd van het seizoen. De Madrilenen haalden het met 6-1 van Granada. Luis Suarez maakte zijn debuut en hij was meteen enorm belangrijk met 2 doelpunten en 1 assist.

Atlético Madrid wilde iets laten zien in haar eerste wedstrijd van het seizoen en ze duwden Granada dan ook meteen naar het eigen doel. Na nog geen 10 minuten stond de 1-0 al op het bord dankzij Diego Costa.

1-0 was ook de ruststand, maar in de tweede helft kregen we heel wat doelpunten te zien. Zo konden Correa, Joao Félix, Marcos Llorente en Luis Suarez (2x) scoren. Tussendoor zorgde Jorge Molina nog voor een eerredder. 6-1 was de eindstand en Atlético Madrid laat zo meteen zien dat ze de concurrentie willen aangaan met Real Madrid en Barcelona voor de titel.