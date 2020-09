Deinze boekt tweede overwinning van het seizoen op het veld van Lommel

Deinze heeft zondagmiddag voor de tweede keer dit seizoen kunnen winnen. De club haalde het met 1-2 op het veld van Lommel. Staelens en Challouk zorgden voor de doelpunten van de bezoekers. In het slot kon Ugalde nog scoren voor Lommel, maar het kwam dus te laat.

Deinze begon gretig aan de wedstrijd en na 10 minuten kregen de bezoekers al een strafschop. Svedkauskas had echter een redding in huis, waardoor de 0-0 nog even op het bord bleef staan. Net voor de rust lukte het dan toch voor Deinze, want Alessio Staelens zorgde voor de 0-1.

Deinze probeerde in het begin van de tweede helft op haar elan verder te gaan en net voor het uur zorgde Challouk voor de 0-2. Lommel ging daarna op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de 1-2 kwam te laat. Door deze overwinning heeft Deinze nu 6 op 12. Lommel heeft 7 op 15.