Ronald Koeman maakte eerste selectie van het seizoen bekend en heeft daarin plek voor Riqui Puig

Ronald Koeman en Barcelona werken vandaag hun eerste wedstrijd van het seizoen af. De Nederlandse coach maakte zijn selectie voor het treffen met Villarreal bekend.

Opvallend genoeg neemt Ronald Koeman Riqui Puig mee. De Nederlander had eerder al aangegeven geen plek te hebben in zijn selectie voor het jonge talent, maar de coach blijkt nu toch op zijn stappen te zijn teruggekeerd.

Riqui Puig en zijn entourage hebben na de uitspraken van Koeman meteen contact gezocht met het bestuur. De jonge Spanjaard zag het niet zitten om te vertrekken en wou vechten voor zijn plek bij Barcelona.

Wie niet in de selectie zit is Marc-André Ter Stegen. De Duitse goalie staat langere tijd aan de kant met een blessure. Ook Martin Braithwaite ontbreekt. Wie er wel bij is, is Rafinha. De Braziliaanse middenvelder kende een uitstekende uitleenbeurt bij Celta de Vigo en krijgt mogelijk opnieuw zijn kans.