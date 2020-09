Tottenham blijft steken op gelijkspel tegen Newcastle United na penalty in het absolute slot

Tottenham heeft voor de tweede keer dit seizoen punten laten liggen. Ze raakten niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Newcastle United. Callum Wilson zorgde in de 97ste minuut voor de gelijkmaker via een strafschop.

Vandaag zat Gareth Bale nog niet in de selectie bij Tottenham. Reguilon was er wel bij, maar hij zat, net zoals Toby Alderweireld, 90 minuten op de bank. De thuisploeg begon zonder deze spelers goed aan de wedstrijd, want na 25 minuten kon Lucas Moura de score openen.

Tottenham leek ook op weg naar de overwinning, maar in de 97ste minuut kreeg Newcastle United een strafschop. Nieuwkomer Callum Wilson zette zich achter de bal en kon de gelijkmaker tegen de netten trappen. 4 op 9 dus voor Tottenham en daarmee staat de club op de 7de plaats.