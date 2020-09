Heeft KV Mechelen een Zweeds wonderduo gevonden? "Goede aanwinst" en "Type als hem moeten missen"

Ineens hebben ze bij KV Mechelen twee spelers die mekaar wel heel vlot vinden. Allebei hebben ze ook dezelfde nationaliteit: de Zweedse. Kerim Mrabti bewijst nu al een echte aanwinst te zijn. Gustav Engvall kan eigenlijk ook als een transfer beschouwd worden, na zijn blessureleed vorig seizoen.

Voor zowel Engvall als Mrabti was in Genk de eerste basisplaats van het seizoen weggelegd. Dat was meteen een meevaller en beide spelers trokken die lijn door in de thuiswedstrijd tegen STVV. Opvallend hoe goed ze mekaar vinden op het veld. KV Mechelen heeft er in één klap twee dreigende spelers bij.

Snelheid en diepgang

Rob Schoofs kent de kwaliteiten van Engvall al langer. Voor de middenvelder is het zalig dat hij een bal ook eens diep langs de flank kan spelen, wetende dat Engvall in de buurt zal zijn. "We hebben het de afgelopen tijd heel goed gedaan zonder hem. Zo'n type als hem hebben we wel moeten missen. Hij heeft snelheid en diepgang, waardoor het voor de middenvelders gemakkelijk is om de bal eens in de diepte te sturen."

Het geeft KV Mechelen een extra optie in het aanvalsspel. "Zo kunnen we als ploeg meer opschuiven en ons spel variëren. Soms is het zo dat we beter de openingen moeten vinden. Als er diepgang en afwisseling is, kunnen we de bal tussen de lijnen spelen. Ook zonder Engvall hadden we de voorbije weken de kansen om te winnen, maar hij brengt iets dat we wel kunnen gebruiken."

En dan is er ook Kerem Mrabti, die andere Zweed, die goed was voor een goal en een assist in zijn eerste twee wedstrijden. "Hij heeft zich heel snel aangepast in de groep. Hij spreekt al een woordje Nederlands. Hij is een heel goede voetballer en kan op verschillende posities spelen. Hij staat er meteen. We krijgen zo een brede kern en kunnen meer roteren. Mrabti is een goede aanwinst."

De oude Gustav

Zo veel is nu al duidelijk. Ook trainer Wouter Vrancken zag het duo Engvall - Mrabti tegen STVV een prima partij afwerken. "Dat was vorige week ook al. Je ziet wel dat ze van ver komen. Je ziet al flitsen van de oude Gustav. Hij was vorig seizoen natuurlijk ook al goed begonnen, jammer van die blessure.