Karim Belhocine niet al te ontgoocheld na eerste puntenverlies: "Mentale en fysieke kracht getoond"

Charleroi is van zijn perfect rapport vanaf. Op bezoek bij Moeskroen werden voor het eerst punten gelaten. Maar met 19 op 21 blijven ze uiteraard wel op kop staan in de rangschikking.

Charleroi deed zijn best, maar botste in de tweede helft vooral op doelman Koffi van Moeskroen, die alweer een sterke prestatie neerzette.

Sterk blok

"We zijn gebotst op een sterk blok, een solide ploeg die hard wilde werken voor elkaar", vond ook Belhocine na de wedstrijd.

"We wilden graag onze reeks verder zetten natuurlijk, maar we mogen en zullen niet te ontgoocheld zijn. We blijven voorlopig ongeslagen en we hebben fysieke en mentale kracht getoond."