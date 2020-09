AA Gent zonder aanvaller naar Kiev: geval van transferkoorts

AA Gent zakt met een diepe sportieve crisis af naar Kiev, maar wel zonder Roman Yaremchuk. De Oekraïnse spits is geblesseerd, maar speelt ook nog steeds met een transfer.

De laatste week van de transfermarkt en Yaremchuk hoopt dat er nog iets uit de bus valt, weet Het Nieuwsblad. Hij is niet blij met wat er momenteel bij de Buffalo's gebeurt en wil zich niet verder in gevaar brengen met het oog op een transfer.

Hij was al geblesseerd, maar speelde toch tegen Dynamo. In die wedstrijd moest hij nog voor de rust vervangen worden met last aan de dij. Mogelijk straalt dat uit vanuit zijn rug.