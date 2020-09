Revelatie uit de Premier League kan droomtransfer maken naar Bayern München

Tariq Lamptey is indrukwekkend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De rechtsback speelt ondertussen al een half jaar voor Brighton, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen.

Tariq Lamptey maakt indruk in de Premier League. Hij vertrok in januari voor zo'n 3 miljoen pond van Chelsea naar Brighton, maar Brighton zou binnenkort wel eens heel wat winst kunnen boeken via het jonge talent. Lamptey kan namelijk al na een half seizoen vertrekken bij Brighton, want Bayern München zou interesse tonen. Volgens Sport1 wil Bayern München 15 miljoen euro betalen voor de rechtsback, maar Brighton zou 25 miljoen euro willen. De Duitsers denken nu aan Lamptey, omdat Sergiño Dest, hun eerste keuze, op weg is naar FC Barcelona.