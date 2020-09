De 'Gegenpressing' van KVO: velen proberen het, maar niemand kan het zo goed

'Gegenpressing', het stokpaardje van Alexander Blessin, coach van KV Oostende. Ondanks het sceptisme bij het begin van het seizoen staat KV Oostende na zeven matchen in de rustige middenmoot. Of hoe de Duitser zijn ploeg kon overtuigen van zijn visie.

Blessin is eigenlijk een beetje zoals Vincent Kompany: hij zal sterven met zijn principes. Bij Red Bull Leipzig zag hij hoe hij met zijn 'Gegenpressing' titels won met de jeugdploegen omdat zijn ploegen fysiek zoveel verder stonden dan de tegenstanders. Het is niet makkelijk om te spelen en het vergt veel qua fysiek en intelligentie, maar het is efficiënt.

Beer van een fysiekcoach

Dat principe heeft hij er van dag één ook ingepompt bij de Kustjongens. Na de verliespartijen tegen Beerschot en Charleroi klonk er bij geen enkele speler gemor. De spelersgroep was er toen al van doordrongen dat het recept succes kon hebben als iedereen gewoon mee in de pas bleef lopen.

Het spel was al niet slecht. De tactiek? Zo snel mogelijk de bal heroveren waar ook op het veld. Daarvoor heb je spelers nodig die fysiek aan honderd procent zitten. Enter Alfred Ntiamoah! De kans bestaat dat velen de fysiekcoach van KVO nog nooit gezien hebben, maar laten we zeggen dat hij een blijvende indruk nalaat.

In balbezit mooi voetbal

Ntiamoah (zie hoofdfoto) werd overgenomen van Moeskroen. Een beer van een vent. Het grapje doet de ronde dat hij nog nooit recht door een deur is kunnen lopen. Ntiamoah heeft de spelers in de voorbereiding afgebeuld, maar dat werpt nu zijn vruchten af. Oostende heeft nog maar 16 spelers gebruikt dit seizoen en de ziekenboeg heeft amper volk gezien.

Maar de 'Gegenpressing' is slechts een deel van het geheel. In balbezit laat Oostende ook knappe dingen zien. Alles gaat quasi over de grond en er wordt veel geïnfiltreerd vanuit het middenveld. Terwijl het voor het seizoen nog koffiedik kijken was en veel analisten hen onderaan zagen eindigen, lijkt deze ploeg nooit in de problemen te zullen komen.