Officieel: ex-speler van KV Oostende wordt ploegmaat van Mousa Dembélé

Guangzhou R&F, het Chinese team van Mousa Dembélé, heeft zich versterkt in het aanvallende compartiment. Richairo Zivkovic komt over van Yatai.

Richairo Zivkovic gaat een reeks hoger aan de slag in China. Hij verlaat tweedeklasser Yatai CC voor Guangzhou R&F in de Super League. Daar wordt de 24-jarige Nederlander een ploegmaat van Belg Mousa Dembélé.

Tussen 2017 en 2019 was Zivkovic nog aan de slag bij KV Oostende, waar hij in 58 officiële gelegenheden goed was voor 16 goals en 5 assists. De kustploeg verkocht hem in 2019 voor 2,5 miljoen euro aan Yatai. In 2020 speelde hij een half seizoen op uitleenbasis in de Premier League bij Sheffield United, maar dat werd geen groot succes.