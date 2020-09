🎥 Een goal om de 48 minuten en twee hattricks: 1B is een fenomeen rijker!

Na twee speeldagen prijkte Seraing bovenaan de rangschikking in de Proximus en daar staan ze na vijf speeldagen opnieuw. De Métallos weten de weg naar de netten makkelijk te vinden en de exponent daarvan luistert naar de naam Georges Mikautadze.

Seraing mocht als een van de ploegen met een proflicentie promoveren naar eerste klasse B, want daar waren enkele plekjes vacant na het licentiebloedbad met Lokeren, Roeselare en Virton. De club uit het Luikse is een satellietclub van FC Metz uit de Franse Ligue 1. Liefst zeven spelers die eigendom zijn van de Franse club komen dit seizoen uit voor les Métallos, waaronder een zekere Georges Mikautadze.

20 op Halloween

De binnenkomer van Seraing in 1B was er meteen een spectaculaire. Lommel, nochtans grondig versterkt sinds de samenwerking met Manchester City, werd op eigen veld met 3-5 geklopt. Mikautadze legde er prompt vier in het mandje.

De centrumspits is nog maar 19 jaar jong. Hij werd in Frankrijk geboren en Georges kan ook voor de nationale ploeg van Georgië kiezen. Op 31 oktober -met halloween- blaast hij 20 kaarsjes uit. Met een masker van hem kan je menig 1B-verdediger de stuipen op het lijf jagen.

Intussen zijn we vier speeldagen verder en kunnen we stellen dat het 'klavertje vier' tegen Lommel geen toeval was. In de drie duels die daarop volgden scoorde hij nog twee goals, eentje in de 3-2 zege tegen Deinze en eentje in de 3-2 nederlaag tegen Union. Alleen tegen Westerlo (0-2) zweeg het kanon van Mikautadze en Seraing.

Na twee nederlangen wou Seraing de draad weer oppikken tegen Lierse Kempenzonen en dat deed het ook, met een groot aandeel voor de Franse Georgiër. Mikautadze opende de score en tekende later ook nog voor de 1-4 en de 2-5.

✅ 5 wedstrijden✅ 9 doelpunten @MikautadzeG is gewoonweg te goed voor 1B Pro League. 🔥 pic.twitter.com/QNZC4YH3ew — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 28, 2020

Het zal aartsmoeilijk worden om dit helse tempo -een goal om de 48 (!) minuten- vol te houden. Bovendien zijn de tegenstanders inmiddels extra gewaarschuwd. Het zou leuk zijn om hem straks ook aan het werk te zien tegen een club uit 1A. Op 11 oktober neemt Seraing het in de Croky Cup op tegen Blankenberge. Stoten ze door dan staat er in de volgende ronde een affiche met een eersteklasser op het programma.