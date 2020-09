Haalt Kortrijk nog een vervanger voor smaakmaker Moffi? Kerels lijken geen haast te hebben

KV Kortrijk heeft de jackpot gewonnen met Terem Moffi. De Nigeriaanse spits werd voor een schamele 150.000 euro weggeplukt in Litouwen en staat op het punt om voor 8 miljoen euro te vertrekken. Met dat geld zouden de kerels een opvolger kunnen halen.

Met Terem Moffi ziet KV Kortrijk haar aanvalsleider vertrekken. Lorient gaat, als de speler en zijn nieuwe club rond zijn over de contractvoorwaarden, 8 miljoen betalen voor de Nigeriaanse spits van 21 jaar.

Nog 12 matchen tot volgende mercato

Voor dat geld kan je al eens een vervanger halen. Maar gaat de club dat ook doen in deze mercato. Die is nog maar tot 5 oktober open en het geld van Lorient staat natuurlijk nog niet op de bankrekening van KVK.

Kortrijk bevindt zich overigens niet in een positie waarin het absoluut een nieuwe speler moet halen. De club draait mooi mee in de linkerkolom en lijkt niet van plan om een overhaaste beslissing te maken. "Uiteindelijk vallen er slechts twaalf matchen te overbruggen tot de volgende transferperiode", liet algemeen manager Matthias Leterme optekenen in Het Nieuwsblad.