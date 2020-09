McGeehan niet te spreken over strafschop Racing Genk: "Hopelijk weldra herziende regels, want dit is belachelijk"

KV Oostende breide ook tegen Racing Genk een vervolg aan haar ongeslagen reeks. In de gekende stijl -veel beweging en drang naar voren- bekoorden de Kustboys maandagavond andermaal de neutrale voetbalfan.

Het was Cameron McGeehan die KVO al heel snel op voorsprong trapte. Hij was er als de kippen bij om een gelost schot van Hjulsager binnen te schuiven. "Ik ben heel blij met mijn eerste goal voor Oostende. Ik denk dat we dan ook blij moeten zijn met een puntje vanavond. Beide teams kregen kansen om een overwinning over de streep te trekken", aldus de look-a-like van Björn Vleminckx.

En zo blijft KV Oostende een week langer ongeslagen. De laatste nederlaag dateert alweer van 15 augustus, in Charleroi (1-0). "De klik is er sneller dan verwacht gekomen. Vergeet niet dat wij een nieuwe ploeg zijn. We worden alsmaar beter, en het vertrouwen stijgt. Het momentum zit duidelijk bij ons."

"Belachelijk"

Ook in de tweede helft eiste McGeehan (ongewild) de hoofdrol op. Een hoekschop belandde op zijn hand. Na minutenlang bekijken van de beelden oordeelde Laforge dat het voldoende was voor een strafschop.

"Tja, het is zo onduidelijk allemaal. Nu kan je de bal gewoon express tegen iemands hand trappen en een strafschop versieren", aldus McGeehan. "Hopelijk worden die regels snel herzien, want dit is echt belachelijk."