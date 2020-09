OFFICIEEL: promovendus Premier League huurt middenvelder van Benfica

West Bromwich Albion haalde het voorbije weekend haar eerste punt van het seizoen in de Premier League na een 3-3 gelijkspel tegen Chelsea. De promovendus kon echter nog wat versterking gebruiken en daardoor hebben ze beslist om Filip Krovinović te huren van Benfica.

Filip Krovinović is geen onbekende voor West Bromwich Albion, want ook het voorbije seizoen werd de Kroaat uitgeleend aan de Engelse club. Hij was zeer belangrijk voor West Brom met 3 doelpunten en 4 assists in 43 wedstrijden.

Krovinović had een belangrijk aandeel in de promotie naar de Premier League en bij West Bromwich Albion zijn ze dan ook zeer tevreden dat hij ook dit seizoen voor de club zal spelen. Versterking was ook nodig, want West Brom heeft, ondanks een 3-3 gelijkspel tegen Chelsea, haar start in de Premier League gemist. The Baggies hebben 1 op 9.