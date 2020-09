🎥 Bayern München spoelt uitschuiver in competitie door met Duitse Supercup: Meunier liet gouden kans onbenut

Woensdagavond stond de Duitse supercup tussen bekerwinnaar Bayern München en vicekampioen Borussia Dortmund (want Bayern werd ook kampioen) op het programma. De Rekordmeister mocht na 90 minuten een nieuwe trofee in de lucht steken.

Er stond maar een Belg tussen de lijnen in de Duitse Supercup en dat was Thomas Meunier. Axel Witsel begon en bleef op de bank en Thorgan Hazard was geblesseerd.

De landskampioen begon het beste aan de wedstrijd en kwam via Tolisso en Müller op een dubbele voorsprong. Brandt milderde nog voor de rust en kort na de pauze zette Haaland de bordjes weer in evenwicht.

De beste kansen waren daarna nog voor Dortmund via Meunier en Haaland, maar de goal viel aan de overkant na een carambole tussen Kimmich en doelman Hitz. Na de 3-2 werd niet meer gescoord.

Bayern spoelt op die manier de ruime 4-1 nederlaag tegen Hoffenheim door. Vorig jaar had Dortmund FCB nog met 2-0 geklopt in de Supercup.