Niet weer! Eden Hazard paar weken aan de kant met blessure..

Even was er optimisme rond de comeback van Eden Hazard. De aanvaller van Real Madrid zat weer in de selectie en zou mogelijk vanavond weer op het veld staan tegen Real Valladolid.

Maar Eden Hazard is opnieuw geblesseerd geraakt. Het goede nieuws is dat de Rode Duivel geen last meer heeft van die vervelende enkelblessure die hem zo lang langs de kant hield. Deze keer heeft Hazard last van een spierblessure.

Real Madrid kwam zelf met het nieuws over de blessure naar buiten. Volgens het Spaanse Marca is hij drie tot vier weken out.

Dat betekent dus geen Hazard vanavond tegen Valladolid en ook niet bij de Rode Duivels. Roberto Martinez had hem opgeroepen op voorwaard dat hij 100% fit zou zijn, maar Hazard blijft nu dus geblesseerd aan de kant.

In Spanje groeien de frustraties over Eden Hazard. Zijn eerste seizoen ging al grotendeels de mist in door blessurelast en ook deze campagne kwam hij nog niet in actie door blessures.