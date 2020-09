Martinez geeft meer uitleg over twee nieuwkomers: "Hij heeft het verdiend op basis van de laatste 16 maanden"

Twee nieuwkomers in de selectie van de Rode Duivels, afgezien van de jongeren die zowel bij de A-ploeg als bij de beloften zullen aantreden: Joris Kayembe en Dodi Lukebakio. Roberto Martinez gaf wat meer uitleg over hun selectie.

Lukebakio flirt al lang met de Rode Duivels, maar had de pech dat COVID roet in het eten wierp. "Dodi heeft een heel constante 16 maanden achter de rug", aldus Martinez. "We hebben hem heel nauw gevolgd en hij heeft het verdiend om erbij te zijn. Hij eindigde het vorige seizoen heel sterk, maar kreeg door de omstandigheden geen kans. We willen zien hoeveel volwassener hij is geworden sinds hij bij de beloften speelde."

En dan is er nog Joris Kayembe, de eerste Carolo sinds héél lang bij de Rode Duivels. "Hij heeft een heel speciaal profiel, dat moeilijk te vinden is: een linkse wing back. Het is ook een reflectie van het goeie werk van Charleroi, waarin de twee full backs een heel belangrijke rol hebben. De andere (Maxime Busi, nvdr.) is trouwens opgeroepen bij de beloften. Ik was al onder de indruk van Joris bij de beloften."