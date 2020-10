De nieuwste Rode Duivel: speelvogel die volwassen attractie werd in de Bundesliga

Roberto Martinez geeft eindelijk de kans aan Dodi Lukebakio om zich op de internationale scène te bewijzen. Jarenlang achtervolgde de reputatie van speelvogel en laatkomer hem. Na contact met Hertha-trainer Bruno Labbadia werd Martinez echter gerustgesteld.

In België staat Lukebakio nog steeds gekend als de jongen die zijn kansen bij Anderlecht verbrodde door meermaals te laat te komen en op training er soms de kantjes af te lopen. Nochtans was zijn overduidelijke talent toen ook al zichtbaar, maar hij sprong er fatalistisch mee om. In Neerpede hebben ze meer dan eens zuchtend het hoofd geschud.

Lukebakio erkende dat ook twee jaar na zijn vertrek: "Besnik Hasi gaf me alles om te slagen, maar ik verknoeide het", gaf hij eerlijk toe. Maar met Labbadia heeft hij nu een coach die de appelsien tot de laatste druppel sap zal uitpersen. "Dodi moet de kwaliteiten die hij heeft meer gebruiken", zei die toen hij hem al bij Düsseldorf onder zijn hoede had.

Veeleisend

Labbadia trof hem opnieuw bij Hertha en zette hem prompt weer op de rechterflank, terwijl hij daarvoor vooral links en als diepe spits moest spelen. Labbadia verwacht van hem dat hij de actie maakt, zijn man voorbijgaat en ook nog statistieken voorlegt.

De uit het Vlaams-Brabantse Asse afkomstige dribbelaar heeft geleerd efficiënt te worden en legde vorig seizoen knappe statistieken voor: 7 goals en 7 assists. Maar er wordt nog meer van hem verwacht. Zijn transfersom van 20 miljoen euro is de hoogste uit de clubgeschiedenis. Daarvoor verwacht je dus een absolute uitblinker.

Lukebakio heeft dat begrepen en leeft en werkt voor zijn carrière. De keren dat hij te laat kwam zijn héél zeldzaam geworden en hij onderhoudt nu ook zijn lichaam zoals dat verwacht wordt. "Hij is volwassen geworden", zei Martinez woensdag. Genoeg om deel uit te maken van deze uitzonderlijke lichting Rode Duivels? Dat gaat de bondscoach volgende week beslissen...