OFFICIEEL: KV Kortrijk int miljoenen voor speler na amper negen matchen

Het hing al langer in de lucht, maar nu is het ook helemaal officieel. Terem Moffi verlaat KV Kortrijk voor het Franse Lorient. Met de deal is een transfersom van acht miljoen euro gemoeid.

Dat is serieus langs de kassa passeren, want Moffi werd transfervrij opgehaald en speelde slechts negen wedstrijden voor de West-Vlamingen. Maar in die periode kon hij wel indruk maken met zijn kracht, snelheid en techniek. Lorient betaalt niet enkel acht miljoen, maar in het contract werden ook nog een percentage op de doorverkoop en bonussen opgenomen.

Kortrijk is wel niet van plan om dat geld - dat trouwens in schijven wordt betaald - grotendeels uit te geven aan een vervanger. Ze zoeken wel een efficiënte centrumspits, maar eentje die niet al te duur is.