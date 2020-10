Blessure Pletinckx noopt Mathijssen om nieuwe Anderlecht-speler op te roepen

De Belgische beloften spelen twee kwalificatie-interlands tegen Wales en Moldavië. Jacky Mathijssen maakte gisteren zijn selectie bekend, maar moet de dag erop al aanpassen.

Zulte Waregem-verdediger Ewoud Pletinckx is immers geblesseerd. In zijn plaats wordt Marco Kana opgeroepen. Opvallend, want die speelde de laatste wedstrijden vooral op het middenveld, maar kan ook depanneren in de verdediging.