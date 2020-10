'Man van de match' Courtois helpt Real Madrid aan nipte zege

Real Madrid is met een 7 op 9 aan het nieuwe seizoen begonnen in de Primera División. Woensdagavond won het met 1-0 van Real Valladolid.

Voor de match geraakt bekend dat Eden Hazard een spierscheur heeft opgelopen, dus was Thibaut Courtois de enige Belg op het veld. Luka Jovic was de meest verrassende keuze van Zinédine Zidane in de basiself.

'De Koninklijke' creëerde niet bijster veel kansen en er was ook geen echte uitblinker bij de tien veldspelers. Vinicius Junior, die net voor het uur Jovic kwam aflossen, scoorde al na 7 minuten.

Het was het enige doelpunt van de match, mede omdat Courtois zijn netten schoon hield met cruciale saves. Hij werd dan ook uitgeroepen tot man van de match. Het is zijn tweede clean sheet in drie partijen.