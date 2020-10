📷 Lukaku en Courtois warmen zich op voor hun Champions League-duel

De deelnemers van de Champions League dit jaar kennen hun tegenstanders. zo mogen Romelu Lukaku en Inter Milaan het opnemen tegen Real Madrid, Shakthar Donetsk en Borussia Mönchegladbach.

Dat betekent dat we dit jaar een duel der Belgen zullen zien. Thibaut Courtois en Eden Hazard tegen Romelu Lukaku.

Op Twitter lieten ze al verstaan enorm uit te kijken naar de confrontatie. De spits van Inter Milaan blikte al vooruit: "Na 10 jaar staan we nu weer tegenover elkaar."

After 10 years against each other again 👀👀👀👀... https://t.co/jbEZQON28A