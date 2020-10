🎥 Sergino Dest heeft wat moeite met de bal bij voorstelling als nieuwe speler

Sergino Dest is de nieuwe speler van FC Barcelona. De Nederlandse Amerikaan werd vandaag dan ook voorgesteld aan het publiek.

Echt veel volk zal er niet in de tribunes zitten, gezien de coronapandemie, maar toch deed Dest zijn aardige best om indruk te maken op de fans van Barcelona. Van stress leek de jonge verdediger geen last te hebben en hij haalde dan ook zijn trukkendoos boven.

Al gaat het niet altijd even vlot. Dest sukkelt geregeld met de bal en ook het slaagpercentage van zijn trucjes ligt niet superhoog.

In het verleden hebben al vaker spelers last gehad van de zenuwen tijdens hun spelersvoorstelling. Herinner u de houterige controles van Dembélé bij Barcelona of het hooghouden van Theo Hernandez bij Real Madrid.